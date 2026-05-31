Festival Arts de la terre 2026, Le Castet, Sainte-Christie-d’Armagnac

Festival Arts de la terre 2026 27 et 28 juin Le Castet Gers

Entrée gratuite et libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Situé au cœur du Gers, le village de Sainte-Christie-d’Armagnac abrite un patrimoine médiéval en terre crue d’une rare authenticité, remarquablement conservé jusqu’à aujourd’hui. Le site du « Castet » témoigne de la richesse historique et architecturale des lieux , avec la présence d’une motte castrale, d’un rempart, et d’un logis seigneurial.

Afin de valoriser ce patrimoine exceptionnel et le matériau terre, a commune ainsi que l’association Les Amis du Castet organise le « Festival Arts de la Terre », un événement culturel et artisanal incontournable.

Ce festival propose des visites guidées du site par des archéologues, permettant au public de mieux comprendre les découvertes et l’histoire du Castet.

Tout au long du week-end, des artisans et spécialistes du travail de la terre – qu’il s’agisse d’art, d’artisanat ou de construction – présentent leur savoir-faire à travers des expositions, des démonstrations et des stands de vente de leurs créations, ainsi que d’autres produits artisanaux.

Vous êtes invités à participer à divers ateliers et animations, accessibles à tous les âges, pour s’initier aux techniques liées à ce matériau ancestral.

Un concours d’artistes est également organisé afin de mettre en lumière la créativité contemporaine autour de la terre et de valoriser des œuvres originales. L’exposition de ces dernières aura lieu dans l’église du village.

Pour cette 5ᵉ édition, qui se tiendra les 27 et 28 juin 2026, les récentes découvertes archéologiques du haut Moyen Âge conduisent à mettre également à l’honneur le matériau verre. Des artisans souffleurs de verre seront présents pour partager leurs techniques et exposer leurs créations.

Le festival se veut un moment de découverte, de transmission et de convivialité. Des restaurateurs locaux seront présents durant les deux journée.

Le repas du samedi 27 juin au soir est sur réservation au 06 74 54 43 88

L’entrée est libre et gratuite pour toutes et tous.

Venez découvrir un site d’exception, rencontrer des artisans passionnés et vivre une expérience immersive au cœur des savoir-faire anciens et contemporains.

Le Castet Au village, 32370 Sainte-Christie d’Armagnac Sainte-Christie-d’Armagnac 32370 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « saintechristie8@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33674544388 »}]

À Sainte-Christie-d’Armagnac, la 5e édition du Festival Arts de la Terre met à l’honneur le matériau terre, entre patrimoine médiéval, ateliers et visites, avec un focus particulier sur le verre. Festival artisanat

Virginie Lefaix, FX Impression