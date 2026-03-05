Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez LAZY BUDDIES Bouère

Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez LAZY BUDDIES

Château La Grande Sévaudière Bouère Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 15:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Dans le cadre du Festival Jazz de Meslay !

LAZY BUDDIES

Jeudi 14 mai 2026 15h00

Bouère château La Grande, Sévaudière

Composé de cinq musiciens originaires de Rennes et Nantes, le groupe Lazy Buddies est né en 2005 autour d’une passion commune de ses membres pour le Blues et les musiques noires américaines des années 1950. Un premier disque 10 titres, Swing it, Swing it babe ! sort en 2008 et permet au groupe de commencer à se faire connaître auprès du public et des acteurs du Blues en France.

L’album This Little Girl’s Gone Rockin’ parait en 2011. Il est salué par les magazines et sites internet dédiés au blues et au rock’n roll. Ce disque comprend pour moitié des reprises et pour moitié des compositions et accompagne la reconnaissance nationale du groupe victoires aux tremplins de Blues sur Seine et Cahors, programmation sur les grandes scènes des festivals de Cognac Blues Passion, Blues sur Seine, Europa Jazz, premières parties de Little Charlie Baty, Mark Hummel, Lynwood Slim, Sugar Ray Rayford.

En 2012, Lazy Buddies enregistre un album live à Rennes, Play It Loud ! . Ce disque, qui permet de restituer l’ambiance festive des concerts, est salué par de nombreuses chroniques de presse. En 2013, le groupe rejoint le label canadien Iguane Records pour la distribution numérique internationale de ses deux derniers albums. En 2018, après environ 400 concerts, le groupe réalise un album de 13 titres entièrement composé par ses soins All in , qui offre un condensé de styles qu’il affectionne Blues, Swing, Rhythm and blues, 50’s Rock’n’roll, Jump Blues, West Coast Blues, … le tout avec sa lazy touch . Depuis, le groupe enchaîne les concerts et les festivals en mettant l’accent sur des sonorités et un répertoire tournés vers le Chicago Blues des années 1950 et 1960.

Les concerts à Meslay-du-Maine se dérouleront à la salle socioculturelle,

Les premières parties seront assurées par les ateliers jazz des écoles de musique de la région,

Une bourse aux disques aura lieu le jeudi 14 mai de 14h00 à 18h00 dans le parc de la mairie de Meslay-du-Maine,

Tous nos concerts sont gratuits pour notre public âgé de 0 à 16 ans révolus (apporter un justificatif d’âge),

Notre public âgé de 16 à 26 ans révolus ont un tarif réduit à 13€ pour chaque concert payant (mardi 27/05, vendredi 30/05 et samedi 31/05 apporter un justificatif d’âge),

PASS 3 concerts pour le samedi 09/05, mardi 12/05 et samedi 16/05 Tarif 52 € permet l’obtention d’un tarif spécial pour les séances cinéma

En lien avec l’Association Quest Handi si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin d’un accueil ou d’un dispositif particulier, merci de prendre contact avec nous pour anticiper et aménager au mieux votre venue à secretariat@festivaljazz-meslay.com .

Château La Grande Sévaudière Bouère 53290 Mayenne Pays de la Loire secretariat@festivaljazz-meslay.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Meslay Jazz Festival!

L’événement Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez LAZY BUDDIES Bouère a été mis à jour le 2026-03-05 par SUD MAYENNE