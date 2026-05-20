Festival, au bout du conte à la bibliothèque Mairie Champnétery
Festival, au bout du conte à la bibliothèque Mairie Champnétery vendredi 5 juin 2026.
Champnétery
Festival, au bout du conte à la bibliothèque
Mairie Le bourg Champnétery Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Dans le cadre du Festival, au bout du conte, Isabelle Soler vous propose un spectacle.
Dans mon jardin, il y a un bassin tout rond, où viennent boire tous les oiseau. Dans mon jardin, il y a des papillons. J’aime y faire ma plantation. Les fleurs y poussent, le pommier aussi. Mais qui fait autant de bruit ? J’ai trouvé une ruche cachée parmi les feuilles et une chenille qui se tortille. Dans mon jardin, il y a tout un monde d’histoires, de comptines et de chansons. .
Mairie Le bourg Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 01 54 mairie.champnetery@wanadoo.fr
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English : Festival, au bout du conte à la bibliothèque
L’événement Festival, au bout du conte à la bibliothèque Champnétery a été mis à jour le 2026-05-20 par Terres de Limousin
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