Saint-Sulpice-Laurière

Festival Au bout du conte La Plume et le Loup

Bibliothèque Annie Leclerc Saint-Sulpice-Laurière Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Et si le moment était venu de tordre le cou aux histoires de grand méchant loup ? Ici, les contes nous entraînent au coeur d’un monde où la nature et le sauvage sont à l’honneur. Un voyage en musique et en chansons dans l’univers des contes merveilleux mené tambour-battant, qui laisse la part belle au mouvement et à l’improvisation ! La poésie, l’humour et l’étrange se côtoient pour célébrer l’animalité qui palpite en l’homme… Une féroce déclaration d’amour au loup ! .

Bibliothèque Annie Leclerc Saint-Sulpice-Laurière 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 32 59 bibliothequestslauriere@orange.fr

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English : Festival Au bout du conte La Plume et le Loup

L’événement Festival Au bout du conte La Plume et le Loup Saint-Sulpice-Laurière a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Monts du Limousin