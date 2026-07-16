Festival Au Fil de l’Eau rue Ernest Solvay Sarralbe

Informations pratiques

Sarralbe

Festival Au Fil de l’Eau

rue Ernest Solvay Halte Fluviale Sarralbe Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-16 22:30:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22

L’association Terres d’Oh ! Bassin touristique des canaux de la Sarre et de la Marne au Rhin présente son Festival itinérant Au Fil de l’Eau, dans son nouveau format transfrontalier.

Installé au coeur de 5 territoires du Grand Est, le Saulnois, Sarrebourg Moselle Sud, le Pays de Phalsbourg, l’Alsace Bossue et Sarreguemines Confluences, le festival transforme les canaux en véritables espaces d’expression artistique et de rencontre.

Cette année, le parcours s’étend au-delà de la frontière avec une étape supplémentaire à Sarrebruck, en Allemagne.

Le festival Au Fil de l’Eau propose un parcours artistique le long des canaux et rivières, invitant le public à circuler d’une escale à l’autre et à explorer des lieux proches mais rarement appréhendés dans leur ensemble.

Il s’adresse à des publics variés et transfrontaliers, mêlant habitants du territoire, visiteurs de passage et touristes. Le festival est pensé pour être intergénérationnel et inclusif, favorisant les rencontres autour d’une expérience culturelle commune.

Au programme

Samedi 1er août Sarrebruck Theaterschiff Maria Helena, Willi Graf Ufer.

– À partir de 19h Cie Calligraff en déambulation, du haut de leurs échasses, au son de l’accordéon, ils investissent les quais et viennent à la rencontre du public. Entre musique, jonglerie et improvisation, leurs personnages hauts en couleurs interpellent les passants et insufflent un esprit de fête partout où ils passent.

– De 21h30 à 22h40 Richard B Brown, entre folk, jazz et ballades, Richard B Brown est un groupe authentique et vibrant qui mélange des mélodies festives, entraînantes et intenses. Grâce à leurs compositions originales et leur alchimie unique, ce groupe invite à un voyage musical touchant à la fois l’esprit et le coeur. Ils offriront une expérience particulière en se produisant sur une scène flottante. Un cadre insolite qui fait écho à l’esprit itinérant et poétique de leur musique.

Samedi 08 août Sarralbe Halte fluviale.

– À partir de 19h Saxs’Union, ce groupe composé de 5 saxophonistes issus de différents orchestres d’harmonie d’Alsace Bossue et de Lorraine, partage avec enthousiasme une même passion pour le saxophone. À travers un répertoire éclectique, ils font dialoguer les styles et les époques.

– De 21h30 à 22h15 Fire on the Water, Showflamme revient avec une nouvelle création en collaboration avec la compagnie Moving Fire Arts et leur spectacle Fire on the Water. Cette compagnie belge, dont certains s’étaient déjà produits avec la Cie Showflamme, réunit artistes de feu et acrobates. Les artistes évoluent sur des embarcations voguant telles des îles flottantes à la surface d’un miroir d’un miroir, démultipliant les effets de feu. Grâce à leurs pouvoirs hypnotiques, ils entraîneront les spectateurs dans leur univers féerique.

Vendredi 14 août Lutzelbourg Quai du Canal.

Cette date du festival prendra place au coeur de Lutz en fête , grand rendez-vous estival porté depuis 7 ans par l’Inter-association de Lutzelbourg. Tout au long de la soirée, habitants et visiteurs pourront profiter de l’ambiance festival du village, découvrir le marché de créateurs au plateau scolaire et partager un moment convivial au bord de l’eau à la tombée de la nuit.

– À partir de 19h Déclic. Pour ouvrir la soirée, le groupe local de renom Déclic plongera le public dans une ambiance festive et conviviale à travers un répertoire mêlant reprises incontournables, grands succès populaires et titres actuels. Groupe que vous pourrez retrouver à l’issue de la représentation de la Cie Eklabul pour prolonger la soirée en musique.

– De 21h à 22h Only a Dream, Cie Eklabul. La compagnie maralpine, plonge le public dans l’univers envoûtant d’Only a Dream, un spectacle impressionnant mêlant musique live, jongleurs de feu et portique aérien, le tout sur l’eau. Tous ensemble, ils nous transporteront dans le monde des rêves où quelque chose se dérègle. Morphée, gardien de cet univers fragile, s’engage dans un voyage au fil des songes pour en percer le mystère. Mais plus il avance, plus la frontière entre rêve et réalité devient incertaine.

Samedi 15 août Lagarde Port de Plaisance.

– À partir de 19h DJEFF, chanteur, guitariste rythmique et compositeur. Son univers musical puise ses racines dans la musique gitane héritée de ses origines, qu’il enrichit de l’influence de la rumba. Sur scène, il se produit en duo avec un musicien dont la maîtrise des solos et de l’improvisation vient parfaitement compléter son jeu rythmique et son interprétation vocale. Animé par une profonde passion pour la scène et par la volonté de faire découvrir la richesse de la culture gitane au plus grand plus nombre, DJEFF partage à travers chacune de ses prestations une part de son histoire, de ses racines et de son univers.

– De 21h à 22h Only a Dream, Cie Eklabul.

– Un feu d’artifice sera tiré à la tombée de la nuit.

Dimanche 16 août Harskirchen Port de Plaisance.

– À partir de 19h Tangerine Mist, ce duo guitare-voix, empreint de sonorités aussi bien irlandaises que venues du sud des États-Unis, propose un univers musical chaleureux et percutant. À la croisée du jazz-rock, du funk, du rock’n’roll et de la country, leur musique puise dans des influences multiples pour offrir une expériences énergique.

– De 21h à 22h Only a Dream, Cie Eklabul.

Samedi 22 août Mittersheim Port de plaisance.

– À partir de 19h Les P.D.G ne sont pas des dirigeants d’entreprises, non, ce ne sont que les initiales de leurs prénoms et de leurs instruments … P pour Patrice, D pour Davis et G, pour les 2 guitares qui les accompagnent sur les scènes de la région. Ce duo sympathique et rieur, a plusieurs cordes à ses guitares chansons françaises, bien sûr, répertoire folk anglo-saxon et également quelques compositions viennent s’immiscer dans leurs tours de chants.

– De 21h à 22h15 Le piano bulle, compagnie Le PianO du lac. L’équipage haut-alpin du PianO du lac reprend le large avec une nouvelle création tout en poésie et en légèreté Le Piano Bulle.

Aussi aérien qu’une bulle de savon, ce paino flottant semble délicatement posé à la surface de l’eau, enveloppé de sphères de verre scintillantes. Dans ce décor suspendu entre ciel et reflet, les musiciens invitent le public à une traversée sensorielle et immersive.

Buvette et restauration sur place tout au long du Festival.Tout public

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rue Ernest Solvay Halte Fluviale Sarralbe 57430 Moselle Grand Est +33 7 77 39 75 09 contact@terres-d-oh.com

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English :

The Terres d’Oh! association— Tourism Region of the Saar and Marne-to-Rhine Canals —presents its traveling festival, *Au Fil de l’Eau*, in its new cross-border format.

Set in the heart of five regions of the Grand Est—Saulnois, Sarrebourg Moselle Sud, the Pays de Phalsbourg, Alsace Bossue, and Sarreguemines Confluences—the festival transforms the canals into true spaces for artistic expression and community gathering.

This year, the route extends beyond the border with an additional stop in Saarbrücken, Germany.

The Au Fil de l’Eau festival offers an artistic journey along the canals and rivers, inviting the public to move from one stop to the next and explore places that are close by but rarely experienced as a whole.

It is aimed at a diverse, cross-border audience, bringing together local residents, passing visitors, and tourists. The festival is designed to be intergenerational and inclusive, fostering connections through a shared cultural experience.

On the program:

Saturday, August 1 Saarbrücken Theaterschiff Maria Helena, Willi Graf Ufer.

– Starting at 7:00 p.m. Cie Calligraff takes to the streets; perched on their stilts and accompanied by accordion music, they take over the docks and engage with the public. Combining music, juggling, and improvisation, their colorful characters engage passersby and bring a festive spirit wherever they go.

– From 9:30 p.m. to 10:40 p.m. Richard B Brown: blending folk, jazz, and ballads, Richard B Brown is an authentic and vibrant band that combines festive, catchy, and intense melodies. Thanks to their original compositions and unique chemistry, this band takes listeners on a musical journey that touches both the mind and the heart. They’ll offer a special experience by performing on a floating stage. This unusual setting echoes the wandering, poetic spirit of their music.

Saturday, August 8 Sarralbe River Stop.

– Starting at 7:00 p.m. Saxs’Union, a group of five saxophonists from various wind orchestras in Alsace Bossue and Lorraine, enthusiastically shares a common passion for the saxophone. Through an eclectic repertoire, they create a dialogue between styles and eras.

– From 9:30 p.m. to 10:15 p.m. Fire on the Water: Showflamme returns with a new production in collaboration with the Moving Fire Arts company and their show Fire on the Water. This Belgian company, some of whose members have previously performed with Showflamme, brings together fire artists and acrobats. The artists perform on boats gliding like floating islands across the surface of a mirror-like body of water, amplifying the fire effects. Thanks to their hypnotic powers, they will draw the audience into their magical world.

Friday, August 14 Lutzelbourg Canal Quay.

This festival event will take place at the heart of “Lutz en fête,” a major summer festival organized for the past seven years by the Inter-Association of Lutzelbourg. Throughout the evening, residents and visitors can enjoy the village’s festive atmosphere, explore the artisans’ market at the school grounds, and share a convivial moment by the water as night falls.

– Starting at 7 p.m. D%E9clic. To kick off the evening, the renowned local band Déclic will immerse the audience in a festive and friendly atmosphere with a repertoire blending must-hear covers, popular hits, and current songs. You can catch them again after the Cie Eklabul performance to keep the evening going with music.

– 9:00 PM to 10:00 PM Only a Dream, Cie Eklabul. The Maralpine troupe immerses the audience in the enchanting world of *Only a Dream*, a spectacular show blending live music, fire jugglers, and aerial trapeze—all set on the water. Together, they will transport us to a world of dreams where something is going awry. Morphée, guardian of this fragile universe, embarks on a journey through the realm of dreams to unravel its mystery. But the further he goes, the more blurred the line between dream and reality becomes.

Saturday, August 15 Lagarde Port de Plaisance.

– Starting at 7:00 p.m. DJEFF, singer, rhythm guitarist, and composer. His musical style draws its roots from the Gypsy music inherited from his heritage, which he enriches with influences from rumba. On stage, he performs as a duo with a musician whose mastery of solos and improvisation perfectly complements his rhythmic playing and vocal performance. Driven by a deep passion for the stage and a desire to share the richness of Romani culture with as many people as possible, DJEFF shares a part of his story, his roots, and his world through each of his performances.

– 9:00 p.m. to 10:00 p.m. Only a Dream, Cie Eklabul.

– A fireworks display will take place at nightfall.

Sunday, August 16 Harskirchen Marina.

– Starting at 7:00 p.m. Tangerine Mist, this guitar-and-vocals duo, infused with sounds from both Ireland and the southern United States, offers a warm and powerful musical experience. Blending jazz-rock, funk, rock ’n’ roll, and country, their music draws on a variety of influences to deliver an energetic experience.

– 9:00 p.m. to 10:00 p.m. Only a Dream, Cie Eklabul.

Saturday, August 22 Mittersheim Marina.

– Starting at 7:00 p.m. Les P.D.G. aren’t corporate executives—no, they’re simply the initials of their first names and their instruments… P stands for Patrice, D for Davis, and G for the two guitars that accompany them on stages across the region. This friendly, cheerful duo has more than one string to their bow: French songs, of course, an Anglo-Saxon folk repertoire, and a few original compositions that weave their way into their setlist.

– 9:00 p.m. to 10:15 p.m. Le piano bulle, performed by Le PianO du lac. The Hautes-Alpes-based team from Le PianO du lac sets sail once again with a new creation full of poetry and lightness: Le Piano Bulle.

As ethereal as a soap bubble, this floating piano seems delicately poised on the water’s surface, enveloped in shimmering glass spheres. In this setting suspended between the sky and its reflection, the musicians invite the audience on a sensory and immersive journey.

Refreshments and food available on site throughout the Festival.

L’événement Festival Au Fil de l’Eau Sarralbe a été mis à jour le 2026-07-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES