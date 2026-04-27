Festival Autres rivages 32 e édition Mélys Rue des jardins Montaren-et-Saint-Médiers

Montaren-et-Saint-Médiers

Festival Autres rivages 32 e édition Mélys

Rue des jardins Les Jardins du Temple Montaren-et-Saint-Médiers Gard

Tarif : 10 – 10 – 11 EUR

10 € sur place.

11 € en prévente.

Placement libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 21:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Dans les jardins du temple, le festival Autres Rivages vous invite à découvrir l’univers organique de Mélys qui se déploie en instants précieux, oscillant avec finesse entre anglais et espagnol.

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Rue des jardins Les Jardins du Temple Montaren-et-Saint-Médiers 30700 Gard Occitanie

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English : Festival Autres rivages 32nd edition Mélys

In the temple gardens, the Autres Rivages festival invites you to discover the organic universe of Mélys, which unfolds in precious moments, oscillating with finesse between English and Spanish.

L’événement Festival Autres rivages 32 e édition Mélys Montaren-et-Saint-Médiers a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard