Festival Aux Arts, Puilborains ! Parc de la Mairie Puilboreau vendredi 3 juillet 2026.

Puilboreau

Festival Aux Arts, Puilborains !

Parc de la Mairie 29 rue de la République Puilboreau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-05 23:55:00

Date(s) :

2026-07-03

Il était une fois un festival qui revenait chaque été… Le festival Aux Arts Puilborains revient pour sa 11ème édition, du 3 au 5 juillet, dans le parc de la Mairie.

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Parc de la Mairie 29 rue de la République Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 81 88 79 culture@ville-puilboreau.fr

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English :

Once upon a time, there was a festival that came around every %E9t%E9? The Aux Arts Puilborains festival returns for its 11%E8th edition, July 3–5, in the Town Hall park.

L’événement Festival Aux Arts, Puilborains ! Puilboreau a été mis à jour le 2026-06-18 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle