Festival aux Chandelles

église Saint-Pierre-sur-l’Hâte Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-06

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-06

Plongez dans la magie du Festival aux Chandelles à Sainte-Marie-aux-Mines, où la musique classique rencontre la lumière de deux cents chandelles, pour un week-end d’exception.

Le Festival aux Chandelles est un festival international de musique classique depuis 1962.

Le Festival doit son nom aux quelques 200 chandelles qui illuminent l’église les soirs de concerts.

Le Festival aux Chandelles se déroulera à l’église de Saint-Pierre-sur-l’Hâte à Sainte-Marie-aux-Mines du 06 au 17 Mai 2026.

Programme à venir. .

église Saint-Pierre-sur-l’Hâte Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 6 30 53 40 22 valdargentclassique@gmail.com

English :

Immerse yourself in the magic of the Festival aux Chandelles in Sainte-Marie-aux-Mines, where classical music meets the light of two hundred candles for a weekend of exception.

German :

Tauchen Sie ein in die Magie des Festival aux Chandelles in Sainte-Marie-aux-Mines, wo klassische Musik auf das Licht von zweihundert Kerzen trifft, und erleben Sie ein außergewöhnliches Wochenende.

Italiano :

Immergetevi nella magia del Candlelight Festival di Sainte-Marie-aux-Mines, dove la musica classica incontra la luce di duecento candele per un weekend eccezionale.

Espanol :

Sumérjase en la magia del Festival de las Velas de Sainte-Marie-aux-Mines, donde la música clásica se une a la luz de doscientas velas durante un fin de semana excepcional.

L’événement Festival aux Chandelles Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de tourisme du Val d’Argent