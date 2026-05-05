Miremont

Festival Bach en Combrailles Benjamin Alard (I/III) | Clavecin

Église Miremont Puy-de-Dôme

Tarif : 12.56 – 12.56 – 7.5 EUR

Tarif réduit

En fonction de l’emplacement, et le nombre de concerts réservés.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 16:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Premier volet de cette journée carte blanche confiée à Benjamin Alard, engagé depuis 2018 dans l’intégrale de l’œuvre pour clavier de Bach (Harmonia Mundi), ce récital de clavecin nous plonge dans l’intimité de l’église romane de Miremont.

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Église Miremont 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10 reservations@bachencombrailles.com

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English :

The first part of this carte blanche day entrusted to Benjamin Alard, engaged since 2018 in the complete keyboard works of Bach (Harmonia Mundi), this harpsichord recital plunges us into the intimacy of the Romanesque church of Miremont.

L’événement Festival Bach en Combrailles Benjamin Alard (I/III) | Clavecin Miremont a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Combrailles