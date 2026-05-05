Landogne

Festival Bach en Combrailles Benjamin Alard (III/III) | Clavicorde | Nocturne

Eglise Landogne Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

En fonction de l’emplacement, et le nombre de concerts réservés.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 22:45:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Troisième et dernier volet de la carte blanche de Benjamin Alard, qui enregistre depuis 2018 l’intégrale de l’œuvre pour clavier de Bach (Harmonia Mundi). La journée s’achèvera au clavicorde, sous les étoiles, dans l’intimité de l’église de Landogne.

.

Eglise Landogne 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10 reservations@bachencombrailles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Third and final part of the carte blanche of Benjamin Alard, who has been recording Bach’s complete keyboard works (Harmonia Mundi) since 2018. The day will end with a clavichord concert, under the stars, in the intimacy of the Landogne church.

L’événement Festival Bach en Combrailles Benjamin Alard (III/III) | Clavicorde | Nocturne Landogne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Combrailles