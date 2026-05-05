Festival Bach en Combrailles Concert d’ouverture | Ensemble Alias Mens Herment
Festival Bach en Combrailles Concert d’ouverture | Ensemble Alias Mens Herment lundi 3 août 2026.
Herment
Festival Bach en Combrailles Concert d’ouverture | Ensemble Alias Mens
Église Herment Puy-de-Dôme
Tarif : 12.5 – 12.5 – 17.5 EUR
Tarif réduit
En fonction de l’emplacement, et le nombre de concerts réservés.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Dans la vaste collégiale romane d’Herment, c’est à l’ensemble Alia Mens, très applaudi en 2025 à Mozac, que reviendra l’honneur d’inaugurer les réjouissances musicales du 28ème festival.
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Église Herment 63470 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10 reservations@bachencombrailles.com
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English :
In the vast Romanesque collegiate church of Herment, the Alia Mens ensemble, highly acclaimed in Mozac in 2025, will have the honor of inaugurating the musical festivities of the 28th festival.
L’événement Festival Bach en Combrailles Concert d’ouverture | Ensemble Alias Mens Herment a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Combrailles