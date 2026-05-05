Puy-Saint-Gulmier

Festival Bach en Combrailles Nocturne | Baptiste Guittet

Église Puy-Saint-Gulmier Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 22:45:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

La soirée d’ouverture du festival se poursuivra toujours, en la très jolie église toute proche de Puy-Saint-Gulmier où le jeune et talentueux claveciniste Baptiste Guittet se produira.

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Église Puy-Saint-Gulmier 63470 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10 reservations@bachencombrailles.com

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English :

The opening evening of the festival will continue at the lovely nearby church of Puy-Saint-Gulmier, where the talented young harpsichordist Baptiste Guittet will perform.

L’événement Festival Bach en Combrailles Nocturne | Baptiste Guittet Puy-Saint-Gulmier a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Combrailles