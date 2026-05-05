Manzat

Festival Bach en Combrailles -Récital “Buffardin, le flûtiste des Lumières” | Annie Laflamme & Axel Wolf

Église Manzat Puy-de-Dôme

Tarif : 25 – 25 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Ce concert en duo retrace le parcours de Pierre-Gabriel Buffardin, flûtiste renommé, qui de Provence a marqué les cours allemandes, notamment à Dresde à l’époque où Bach y séjournait, dont le frère et le fils Wilhelm Friedemann furent ses élèves.

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Église Manzat 63410 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 91 10 reservations@bachencombrailles.com

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English :

This duo concert retraces the career of Pierre-Gabriel Buffardin, a renowned flautist from Provence who made his mark on the German courts, notably in Dresden when Bach was visiting, and whose brother and son Wilhelm Friedemann were his pupils.

L’événement Festival Bach en Combrailles -Récital “Buffardin, le flûtiste des Lumières” | Annie Laflamme & Axel Wolf Manzat a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Combrailles