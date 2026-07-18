Informations pratiques

La Trimouille

Festival Bandas & Txaranga 11ème édition

Route de Journet La Trimouille Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Festival de musique festive .

Route de Journet La Trimouille 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine lyre.trimouillaise@gmail.com

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English : Festival Bandas & Txaranga 11ème édition

L’événement Festival Bandas & Txaranga 11ème édition La Trimouille a été mis à jour le 2026-07-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne