AGENDA · La Trimouille
Festival Bandas & Txaranga 11ème édition La Trimouille
samedi 5 septembre 2026 · La Trimouille
Informations pratiques
La Trimouille
Festival Bandas & Txaranga 11ème édition
Route de Journet La Trimouille Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Festival de musique festive .
Route de Journet La Trimouille 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine lyre.trimouillaise@gmail.com
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English : Festival Bandas & Txaranga 11ème édition
L’événement Festival Bandas & Txaranga 11ème édition La Trimouille a été mis à jour le 2026-07-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne