FESTIVAL BARS BARS Binarville
FESTIVAL BARS BARS Binarville samedi 25 avril 2026.
FESTIVAL BARS BARS
Village Binarville Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Tout public
CONCERT AVEC LES DROP’S
Buvette petite restauration
fete du village .
Village Binarville 51800 Marne Grand Est +33 7 81 13 27 41
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English : FESTIVAL BARS BARS
L’événement FESTIVAL BARS BARS Binarville a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne