FESTIVAL BARS BARS

Village Binarville Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Tout public

CONCERT AVEC LES DROP’S

Buvette petite restauration

fete du village .

Village Binarville 51800 Marne Grand Est +33 7 81 13 27 41

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English : FESTIVAL BARS BARS

L’événement FESTIVAL BARS BARS Binarville a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne