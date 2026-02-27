Festival Barsbars Constant music Bar le Marcassin Senuc

Festival Barsbars Constant music

Bar le Marcassin, 2 rue Fontenelle, Senuc, Ardennes

17 avril 2026

fin : 2026-04-17

2026-04-17

Entre douceur et énergie, Constant vous embarque dans un voyage musical mêlant variétés françaises et internationales des années 80 à nos jours. Avec sa guitare et sa voix chaleureuse, il alterne moments d’émotion et instants festifs, pour un concert intime, vivant et plein de convivialité. Foodtruck sur place

Bar le Marcassin, 2 rue Fontenelle, Senuc 08250, Ardennes, Grand Est. Contact: +33 3 24 30 52 55, barsbarsfestival@gmail.com

Constant takes you on a musical journey of French and international variety from the 80s to the present day. With his guitar and warm voice, he alternates between emotional and festive moments, for an intimate, lively and convivial concert. Foodtruck on site

