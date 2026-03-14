Festival Barsbars Jacques Lahaye Vauloyer Ballay
Festival Barsbars Jacques Lahaye Vauloyer Ballay samedi 9 mai 2026.
Festival Barsbars Jacques Lahaye
Vauloyer Les cinq mésanges Ballay Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Chanteur et accordéoniste depuis l’âge de 14 ans, il a créé son premier orchestre en 1964. Depuis tout ce temps, de nombreux concerts dans les bals, thé dansant, fêtes diverses… sans oublier un enregistrement dans l’émission souffler c’est jouer et sa diffusion sur FR3. Buvette et petite restauration sur place
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Vauloyer Les cinq mésanges Ballay 08400 Ardennes Grand Est +33 6 75 81 60 53 barsbarsfestival@gmail.com
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English :
Singer and accordionist since the age of 14, he created his first orchestra in 1964. Since then, he has given numerous concerts at balls, tea dances and other parties, not forgetting a recording for the TV show souffler c?est jouer and its broadcast on FR3. Refreshments and snacks on site
L’événement Festival Barsbars Jacques Lahaye Ballay a été mis à jour le 2026-03-12 par Ardennes Tourisme