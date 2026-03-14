Festival Barsbars Jacques Lahaye Vauloyer Ballay

Festival Barsbars Jacques Lahaye

Vauloyer Les cinq mésanges Ballay Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Chanteur et accordéoniste depuis l’âge de 14 ans, il a créé son premier orchestre en 1964. Depuis tout ce temps, de nombreux concerts dans les bals, thé dansant, fêtes diverses… sans oublier un enregistrement dans l’émission souffler c’est jouer et sa diffusion sur FR3. Buvette et petite restauration sur place

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Vauloyer Les cinq mésanges Ballay 08400 Ardennes Grand Est +33 6 75 81 60 53 barsbarsfestival@gmail.com

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English :

Singer and accordionist since the age of 14, he created his first orchestra in 1964. Since then, he has given numerous concerts at balls, tea dances and other parties, not forgetting a recording for the TV show souffler c?est jouer and its broadcast on FR3. Refreshments and snacks on site

L’événement Festival Barsbars Jacques Lahaye Ballay a été mis à jour le 2026-03-12 par Ardennes Tourisme