Festival Barsbars Jé Rôme

Montcheutin Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Présentation acoustique guitare-voix dans des styles variés pop, bluesy ou plus rock sans oublier de la variété, en français et en anglais, pour vous plonger dans une ambiance intimiste et détente en vous faisant chanter sur certaines versions revisitées. Exemples de reprises Renan Luce, Oasis, Patrick Bruel, Bénabar, Pink Floyd, Pixies, Eagles, l’Oncle Soul. Et aussi une randonnée de 10kms avec un départ à 9h Buvette et petite restauration Org. Montcheutin animation

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Montcheutin 08250 Ardennes Grand Est montcheutin.animation08@gmail.com

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English :

Acoustic guitar-voice presentation in a variety of styles, from pop and bluesy to rock and variety, in French and English, to immerse you in an intimate, relaxed atmosphere and have you sing along to some of the revisited versions. Cover versions include Renan Luce, Oasis, Patrick Bruel, Bénabar, Pink Floyd, Pixies, Eagles and Uncle Soul. And also a 10kms hike departing at 9 a.m. Refreshments and light refreshments Org. Montcheutin animation

L’événement Festival Barsbars Jé Rôme Montcheutin a été mis à jour le 2026-03-28 par Ardennes Tourisme