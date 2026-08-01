Informations pratiques

Saint-Paterne-Racan

Festival Bataille 2026

Parc du Presbytère Rue Racan37370 Saint-Paterne-RacanFrance Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-25

Le Festival Bataille revient cet été pour sa 3e édition. Du 25 au 30 août 2026, 6 spectacles de théâtre en plein air sont proposés pour toute la famille.

Le Festival Bataille revient cet été pour sa 3e édition. Du 25 au 30 août 2026, 6 spectacles de théâtre en plein air sont proposés pour toute la famille.

Programmation

Cabaret d’ouverture gratuit, le mardi 25 août à 19 h, place de la République.

Légendes de la Forêt Viennoise (26, 27, 28 et 29 août à 20 h). Troupe Bataille • 2 h • Tout public

L’Île au trésor (27, 28, 29 et 30 août). Troupe Bataille • 1 h 10 • Dès 7 ans

Sois (Soif) (28 août à 17 h). CIE Feu Un Rat ! • 35mn • Dès 7 ans

Contes à choisir (29 août à 11 h). Cie Feu Un Rat ! • 40mn • Dès 5 ans

La Symphonie des Girafes (29 août à 17 h). Collectif Le poulpe • 1 h • Dès 7 ans

Buvette et restauration sur place. .

Parc du Presbytère Rue Racan37370 Saint-Paterne-RacanFrance Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire festivalbataille@gmail.com

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English :

The Bataille Festival returns this %E9t%E9 for its 3rd %E9dition. From August 25 to 30, 2026, six outdoor theater performances will be presented for the whole family.

L’événement Festival Bataille 2026 Saint-Paterne-Racan a été mis à jour le 2026-07-30 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan