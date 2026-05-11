Festival BD & Manga Léon
Festival BD & Manga Léon samedi 8 août 2026.
Léon
Festival BD & Manga
Parvis du cinéma et médiathèque Léon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 13:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Ateliers, rencontres, dédicaces.
Vendredi 1er
Journée atelier BD pour les ados avec l’auteur Joel Callède, tu aimes la BD ? Tu as des idées ? Tu aimes dessiner ? Cette journée est pour toi ! (Inscriptions auprès de la médiathèque ou de l’Espace jeunes, attention places limitées à partir de 9 ans)
15h30 séance ciné Les 4 Fantastiques
18h30 séance ciné Les Schtroumpfs
21h séance ciné Superman en VO
Samedi 2
de 10h à 13h dédicaces parvis du Centre culturel, avec Mathieu Reynès, Joel Callède, Rours et Zyad, alias Z.D.
16h séance ciné Les Schtroumpfs
18h rencontre avec les auteurs, animée par Charles Devienne, podcasteur spécialiste du manga, créateur de Pain sur la planche
21h séance ciné Here
Dimanche 3
de 10h à 12h dédicaces parvis du Centre culturel
16h séance ciné Les Schtroumpfs
18h séance ciné Here
21h Les 4 Fantastiques
Entrée gratuite. .
Parvis du cinéma et médiathèque Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 70 61
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English : Festival BD & Manga
L’événement Festival BD & Manga Léon a été mis à jour le 2026-05-11 par Côte Landes Nature Tourisme
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