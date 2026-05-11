Léon

Festival BD & Manga

Parvis du cinéma et médiathèque Léon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 13:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Ateliers, rencontres, dédicaces.

Vendredi 1er

Journée atelier BD pour les ados avec l’auteur Joel Callède, tu aimes la BD ? Tu as des idées ? Tu aimes dessiner ? Cette journée est pour toi ! (Inscriptions auprès de la médiathèque ou de l’Espace jeunes, attention places limitées à partir de 9 ans)

15h30 séance ciné Les 4 Fantastiques

18h30 séance ciné Les Schtroumpfs

21h séance ciné Superman en VO

Samedi 2

de 10h à 13h dédicaces parvis du Centre culturel, avec Mathieu Reynès, Joel Callède, Rours et Zyad, alias Z.D.

16h séance ciné Les Schtroumpfs

18h rencontre avec les auteurs, animée par Charles Devienne, podcasteur spécialiste du manga, créateur de Pain sur la planche

21h séance ciné Here

Dimanche 3

de 10h à 12h dédicaces parvis du Centre culturel

16h séance ciné Les Schtroumpfs

18h séance ciné Here

21h Les 4 Fantastiques

Entrée gratuite. .

Parvis du cinéma et médiathèque Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 70 61

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English : Festival BD & Manga

L’événement Festival BD & Manga Léon a été mis à jour le 2026-05-11 par Côte Landes Nature Tourisme