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Festival BD & Manga Léon

Festival BD & Manga Léon

Festival BD & Manga Léon samedi 8 août 2026.

Adresse : Parvis du cinéma et médiathèque

Ville : 40550 Léon

Département : Landes

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Léon

Festival BD & Manga

Parvis du cinéma et médiathèque Léon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 13:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Ateliers, rencontres, dédicaces.
Vendredi 1er
Journée atelier BD pour les ados avec l’auteur Joel Callède, tu aimes la BD ? Tu as des idées ? Tu aimes dessiner ? Cette journée est pour toi ! (Inscriptions auprès de la médiathèque ou de l’Espace jeunes, attention places limitées à partir de 9 ans)
15h30 séance ciné Les 4 Fantastiques
18h30 séance ciné Les Schtroumpfs
21h séance ciné Superman en VO
Samedi 2
de 10h à 13h dédicaces parvis du Centre culturel, avec Mathieu Reynès, Joel Callède, Rours et Zyad, alias Z.D.
16h séance ciné Les Schtroumpfs
18h rencontre avec les auteurs, animée par Charles Devienne, podcasteur spécialiste du manga, créateur de Pain sur la planche
21h séance ciné Here
Dimanche 3
de 10h à 12h dédicaces parvis du Centre culturel
16h séance ciné Les Schtroumpfs
18h séance ciné Here
21h Les 4 Fantastiques
Entrée gratuite.   .

Parvis du cinéma et médiathèque Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 70 61 

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English : Festival BD & Manga

L’événement Festival BD & Manga Léon a été mis à jour le 2026-05-11 par Côte Landes Nature Tourisme

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