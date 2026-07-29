AGENDA · La Rabatelière
Festival Ben’Mon Cochon La Rabatelière
samedi 26 septembre 2026 · La Rabatelière
Informations pratiques
La Rabatelière
Festival Ben’Mon Cochon
Salle de la Petite Maine La Rabatelière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
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Salle de la Petite Maine La Rabatelière 85250 Vendée Pays de la Loire benmoncochonfest@gmail.com
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English :
L’événement Festival Ben’Mon Cochon La Rabatelière a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts