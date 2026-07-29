UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Rabatelière

Festival Ben’Mon Cochon La Rabatelière

samedi 26 septembre 2026 · La Rabatelière

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Salle de la Petite Maine
Ville
85250 La Rabatelière
Département
Vendée
Tarif

La Rabatelière

Festival Ben’Mon Cochon

Salle de la Petite Maine La Rabatelière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

  .

Salle de la Petite Maine La Rabatelière 85250 Vendée Pays de la Loire   benmoncochonfest@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Ben’Mon Cochon La Rabatelière a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts