Informations pratiques

La Rabatelière

Festival Ben’Mon Cochon

Salle de la Petite Maine La Rabatelière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

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Salle de la Petite Maine La Rabatelière 85250 Vendée Pays de la Loire benmoncochonfest@gmail.com

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English :

L’événement Festival Ben’Mon Cochon La Rabatelière a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts