Festival Bière sur Zik à Saint-Just-Sauvage Stade Henri Homon Saint-Just-Sauvage

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-27

2026-06-26

Le Festival Bière sur Zik revient pour sa 5ᵉ édition !

Rendez-vous les 26 et 27 juin 2026 à Saint-Just-Sauvage pour un événement incontournable !

Cet événement est l’occasion de célébrer notre public fidèle et exceptionnel et d’offrir à tous une programmation encore plus éclectique et de qualité.

Au programme de cette édition 2026

Des groupes pour tous les goûts Sidilarsen, Cartoon Machine, Darcy, Rankken, Kolia, Bugul Noz, Star Rider et les 2 groupes gagnants du tremplin du 7 mars 2026 !

Ne manquez pas cette occasion de vivre un week-end de musique, de découvertes et de convivialité.

Pour parfaire l’expérience, retrouvez sur place

– Un bar à bières artisanales et locales géré par Copains d’ici

– Un bar sans alcool

– Un bar à champagne et à vin

– Une zone restauration barbecue, frites, jambon à la broche, food truck vegan et salades

– Une zone de repos gratuite

Venez nombreux pour fêter la bière, la zik et l’amitié, dans une ambiance festive et solidaire ! .

Stade Henri Homon D440 Saint-Just-Sauvage 51260 Marne Grand Est

English : Festival Bière sur Zik à Saint-Just-Sauvage

The Bière sur Zik Festival returns for its 5th edition!

Join us on June 26 and 27, 2026 in Saint-Just-Sauvage (51) for a not-to-be-missed event!

