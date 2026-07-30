Festival Bip’s Faverolles-sur-Cher
vendredi 4 septembre 2026 · Faverolles-sur-Cher
Informations pratiques
Faverolles-sur-Cher
Festival Bip’s
19 Rue de la Mairie Faverolles-sur-Cher Loir-et-Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-04 10:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
Festival Bip’s
Du 4 au 6 septembre 2026, le Festival Bip’s revient à Faverolles-sur-Cher pour une 4ᵉ édition riche en découvertes. Au programme spectacles, ateliers créatifs, projection d’un film réalisé avec des élèves, conférence autour du cinéma et animations festives. Un rendez-vous pluridisciplinaire, convivial et ouvert à tous. 10 .
19 Rue de la Mairie Faverolles-sur-Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
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English :
Bip’s Festival
L’événement Festival Bip’s Faverolles-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-30 par Conseil Départemental 41