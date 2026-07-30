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AGENDA · Faverolles-sur-Cher

Festival Bip’s Faverolles-sur-Cher

vendredi 4 septembre 2026 · Faverolles-sur-Cher

Festival Bip’s Faverolles-sur-Cher

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
19 Rue de la Mairie
Ville
41400 Faverolles-sur-Cher
Département
Loir-et-Cher
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Faverolles-sur-Cher

Festival Bip’s

19 Rue de la Mairie Faverolles-sur-Cher Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-04 10:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-04

Festival Bip’s
Du 4 au 6 septembre 2026, le Festival Bip’s revient à Faverolles-sur-Cher pour une 4ᵉ édition riche en découvertes. Au programme spectacles, ateliers créatifs, projection d’un film réalisé avec des élèves, conférence autour du cinéma et animations festives. Un rendez-vous pluridisciplinaire, convivial et ouvert à tous. 10  .

19 Rue de la Mairie Faverolles-sur-Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire  

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English :

Bip’s Festival

L’événement Festival Bip’s Faverolles-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-30 par Conseil Départemental 41