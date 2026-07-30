Informations pratiques

Faverolles-sur-Cher

Festival Bip’s

19 Rue de la Mairie Faverolles-sur-Cher Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-04 10:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Festival Bip’s

Du 4 au 6 septembre 2026, le Festival Bip’s revient à Faverolles-sur-Cher pour une 4ᵉ édition riche en découvertes. Au programme spectacles, ateliers créatifs, projection d’un film réalisé avec des élèves, conférence autour du cinéma et animations festives. Un rendez-vous pluridisciplinaire, convivial et ouvert à tous. 10 .

19 Rue de la Mairie Faverolles-sur-Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

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English :

Bip’s Festival

L’événement Festival Bip’s Faverolles-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-30 par Conseil Départemental 41