Festival Birbizis #4

Salle Polyvalente Saint-Priest-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Festival tout public à prix libre, Birbizis #4 vous donne rendez-vous pour célébrer la rentrée dans une ambiance conviviale et festive !

Proposé par Quo Faï Pas de Mau, ce week-end s’annonce riche en découvertes avec une programmation éclectique spectacles, concerts, jeux, ateliers, balades, expositions, marionnettes… en collaboration avec la médiathèque et Le Comptoir.

Sur place, profitez également d’une restauration locale et bio, d’une buvette, d’un espace camping et d’un grand feu de joie pour prolonger les moments de partage. .

Salle Polyvalente Saint-Priest-Ligoure 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 02 38 quofai87@gmail.com

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English : Festival Birbizis #4

L’événement Festival Birbizis #4 Saint-Priest-Ligoure a été mis à jour le 2026-03-10 par Terres de Limousin