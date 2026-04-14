Festival Borges 2026, Bibliothèque de Genève, Genève

Festival Borges 2026 Jeudi 7 mai, 18h00 Bibliothèque de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T20:00:00+02:00

Pour la troisième année consécutive, la ville de Genève est le siège officiel du Festival Borges www.festivalborges.com.ar, un événement international qui réunit universitaires, chercheurs, écrivains, lecteurs et amis autour de l’œuvre du grand poète argentin.

Dans le cadre des hommages pour le 40ᵉ anniversaire de sa mort dans notre ville, l’association suisse Los conjurados www.losconjurados.ch et l’Unité d’Espagnol de la Faculté des Lettres de l’Université de Genève présentent cette année deux spécialistes renommés de l’œuvre borgesienne : l’universitaire Dr. Vicente Cervera Salinas et le philosophe Fernando Savater.

Ce cycle s’adresse principalement au grand public, aux lecteurs ou aux curieux de la littérature de notre écrivain. L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Nous vous attendons le juedi 7 mai prochain à 18h dans la Salle du Catalogue de la Bibliothèque de Genève (Prom. des Bastions 8 – 1er étage).

Juedi 7 mai 2026

⏰ 18h

Salle du Catalogue – Bibliothèque de Genève

Prom. des Bastions 8

️ Genève

Nous remercions pour leur soutien et leur engagement dans la promotion de la culture :

– Ambassade d’Espagne en Suisse

– Agence espagnole de coopération internationale au développement

– Ambassade de Suisse en Argentine

Cette activité est organisée par l’association Los conjurados www.losconjurados.ch dans le cadre de son projet BORGES 2026, qui commémore le 40ᵉ anniversaire de la mort de l’écrivain argentin à Genève.

Suivez-nous sur Instagram pour découvrir toutes nos activités : @losconjuradosdegeneve

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « http://www.losconjurados.ch »}] [{« link »: « http://www.festivalborges.com.ar »}, {« link »: « http://www.losconjurados.ch »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 663 Followers, 43 Following, 160 Posts – See Instagram photos and videos from Los conjurados (@losconjuradosdegeneve) », « type »: « rich », « title »: « Los conjurados (@losconjuradosdegeneve) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/464740056_926187912659505_6854608562428541644_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=110&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDI5LkMzIn0%3D&_nc_ohc=Uvq63LlhDrIQ7kNvwEitSbk&_nc_oc=Adly666fGOlKPky8uNzAe0wpUelIZuzQGLwrRnSaE4rHodfUYAcgdrx-B1tR9OCaCQA&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfvVtVRFA6dpaekW84uBOXyqOtzmd1Ibl1oXAi9HwmtOZw&oe=69A36861 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/losconjuradosdegeneve/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/losconjuradosdegeneve/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

Rencontre littéraire autour de l’œuvre de Borges avec Dr Vicente Cervera Salinas et Philo. Fernando Savater à la Bibliothèque de Genève – Juedi 07 mai 2026 – 18h

Los conjurados – Association suisse