Festival Bourbonner en Bourbonnais Chapeau
Festival Bourbonner en Bourbonnais Chapeau samedi 25 juillet 2026.
Chapeau
Festival Bourbonner en Bourbonnais
Plan d’eau Chapeau Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’ Allier frappe fort encore cette année avec son spectacle de drones. Baptisé Bourdonner en Bourbonnais , ce sont plus de 1 000 drones lumineux qui survolent 8 sites naturels.
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Plan d’eau Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 40 03 contact@allier.fr
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English :
The Allier region is making a big splash again this year with its drone show. Titled Bourdonner en Bourbonnais, the event features more than 1,000 illuminated drones flying over eight natural sites.
L’événement Festival Bourbonner en Bourbonnais Chapeau a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région