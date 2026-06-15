Chapeau

Festival Bourbonner en Bourbonnais

Plan d’eau Chapeau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’ Allier frappe fort encore cette année avec son spectacle de drones. Baptisé Bourdonner en Bourbonnais , ce sont plus de 1 000 drones lumineux qui survolent 8 sites naturels.

.

Plan d’eau Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 40 03 contact@allier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Allier region is making a big splash again this year with its drone show. Titled Bourdonner en Bourbonnais, the event features more than 1,000 illuminated drones flying over eight natural sites.

L’événement Festival Bourbonner en Bourbonnais Chapeau a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région