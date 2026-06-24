Fête du cheval de trait Chapeau
Fête du cheval de trait Chapeau samedi 1 août 2026.
Chapeau
Fête du cheval de trait
Plan d’eau Chapeau Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Le Plan d’eau de Chapeau accueillera la Fête du Cheval de Trait, journée conviviale dédiée à la découverte des chevaux de trait, symboles du patrimoine rural.
.
Plan d’eau Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 42 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Chapeau Lake will host the Draft Horse Festival, a fun-filled day dedicated to discovering draft horses, symbols of rural heritage.
L’événement Fête du cheval de trait Chapeau a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Chapeau (Allier)
- Festival Bourbonner en Bourbonnais Chapeau 25 juillet 2026