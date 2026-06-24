Chapeau

Fête du cheval de trait

Plan d’eau Chapeau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le Plan d’eau de Chapeau accueillera la Fête du Cheval de Trait, journée conviviale dédiée à la découverte des chevaux de trait, symboles du patrimoine rural.

.

Plan d’eau Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 42 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Chapeau Lake will host the Draft Horse Festival, a fun-filled day dedicated to discovering draft horses, symbols of rural heritage.

L’événement Fête du cheval de trait Chapeau a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région