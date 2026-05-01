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Festival breton brésilien Un souffle sur la Breizh Saint-Gildas-de-Rhuys

Festival breton brésilien Un souffle sur la Breizh Saint-Gildas-de-Rhuys samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle Kercaradec

Ville : 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Saint-Gildas-de-Rhuys

Festival breton brésilien Un souffle sur la Breizh

Salle Kercaradec Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Quand la Bretagne rencontre le Brésil !
Festival musical et métissé Bretagne Brésil.
Le principe est simple et audacieux faire dialoguer les percussions brésiliennes et le souffle des musiques bretonnes traditionnelles.
Concerts et danse.
Musique et bal.   .

Salle Kercaradec Saint-Gildas-de-Rhuys 56730 Morbihan Bretagne +33 6 42 80 00 71 

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English :

L’événement Festival breton brésilien Un souffle sur la Breizh Saint-Gildas-de-Rhuys a été mis à jour le 2026-05-18 par ADT 56