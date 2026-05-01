Saint-Gildas-de-Rhuys

Festival breton brésilien Un souffle sur la Breizh

Salle Kercaradec Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Quand la Bretagne rencontre le Brésil !

Festival musical et métissé Bretagne Brésil.

Le principe est simple et audacieux faire dialoguer les percussions brésiliennes et le souffle des musiques bretonnes traditionnelles.

Concerts et danse.

Musique et bal. .

Salle Kercaradec Saint-Gildas-de-Rhuys 56730 Morbihan Bretagne +33 6 42 80 00 71

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English :

L’événement Festival breton brésilien Un souffle sur la Breizh Saint-Gildas-de-Rhuys a été mis à jour le 2026-05-18 par ADT 56