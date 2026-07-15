Informations pratiques

Molsheim

Festival Bugatti Molsheim

Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 16:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Ce XLIII ème Festival Bugatti Molsheim pour célébrer avec un éclat particulier le Type 41 Royale . Rencontre entre propriétaires de voitures de la marque Bugatti.

Rejoignez-nous pour le Rendez-vous Bugatti à Molsheim !

Chaque année, le week-end le plus proche du 15 septembre se tient le Festival Bugatti Alsace. Cependant, il peut y avoir des exceptions et 2026 en est une.

Les propriétaires passionnés de Bugatti de toute l’Europe se rassemblent à Molsheim, le berceau de la légendaire marque automobile.

Pendant trois jours et demi, admirez ces magnifiques oeuvres qui parcourent les charmantes routes alsaciennes. Profitez des arrêts et rassemblements pour les voir de près lors des visites et déjeuners.

Venez vivre une expérience unique et découvrez l’élégance intemporelle de Bugatti en compagnie de leurs fiers propriétaires. Ne manquez pas cette célébration exceptionnelle de la marque !

Ce XLIIIème Festival Bugatti Molsheim pour célébrer avec un éclat particulier le Type 41 Royale

9h Rassemblement et installation des Bugatti au Parc des Jésuites .

10h30 Hommage de Scotty Wilson au Holtzplatz

10h-16h Village des exposants Buvette et petite restauration animation musicale

13h45 Passage des babys Bugatti

14h00 Présentation des Bugatti et remise des Trophées Fondation BUGATTI, LALIQUE …au Parc des Jésuites à Molsheim

16h30 Fin du festival

Evenement gratuit .

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est eba.secretariat@gmail.com

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English :

This 43rd Bugatti Molsheim Festival celebrates the “Type 41 Royale” in a particularly spectacular way. A gathering of Bugatti car owners.

L’événement Festival Bugatti Molsheim Molsheim a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig