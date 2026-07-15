Festival Bugatti Molsheim Molsheim
dimanche 6 septembre 2026 · Molsheim
Informations pratiques
Molsheim
Festival Bugatti Molsheim
Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 16:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Ce XLIII ème Festival Bugatti Molsheim pour célébrer avec un éclat particulier le Type 41 Royale . Rencontre entre propriétaires de voitures de la marque Bugatti.
Rejoignez-nous pour le Rendez-vous Bugatti à Molsheim !
Chaque année, le week-end le plus proche du 15 septembre se tient le Festival Bugatti Alsace. Cependant, il peut y avoir des exceptions et 2026 en est une.
Les propriétaires passionnés de Bugatti de toute l’Europe se rassemblent à Molsheim, le berceau de la légendaire marque automobile.
Pendant trois jours et demi, admirez ces magnifiques oeuvres qui parcourent les charmantes routes alsaciennes. Profitez des arrêts et rassemblements pour les voir de près lors des visites et déjeuners.
Venez vivre une expérience unique et découvrez l’élégance intemporelle de Bugatti en compagnie de leurs fiers propriétaires. Ne manquez pas cette célébration exceptionnelle de la marque !
Ce XLIIIème Festival Bugatti Molsheim pour célébrer avec un éclat particulier le Type 41 Royale
9h Rassemblement et installation des Bugatti au Parc des Jésuites .
10h30 Hommage de Scotty Wilson au Holtzplatz
10h-16h Village des exposants Buvette et petite restauration animation musicale
13h45 Passage des babys Bugatti
14h00 Présentation des Bugatti et remise des Trophées Fondation BUGATTI, LALIQUE …au Parc des Jésuites à Molsheim
16h30 Fin du festival
Evenement gratuit .
Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est eba.secretariat@gmail.com
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English :
This 43rd Bugatti Molsheim Festival celebrates the “Type 41 Royale” in a particularly spectacular way. A gathering of Bugatti car owners.
L’événement Festival Bugatti Molsheim Molsheim a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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