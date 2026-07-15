Informations pratiques

Molsheim

Les Jeudis en Fête Soirée Guinguette

Place de l’hôtel de ville Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Les Jeudis en Fête sont des soirées à thème organisées par l’Association des Commerçants de Molsheim en collaboration avec divers partenaires. Chaque jeudi soir, le centre-ville de Molsheim se transforme en un lieu festif avec des animations musicales et des stands de restauration. Chaque soirée est unique avec son propre thème, créant une ambiance chaleureuse et conviviale.

Avec un dress code vive la couleur , mille et un design vous propose une soirée haute en couleurs. .

Place de l’hôtel de ville Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 34 00 41 contact.asaco@gmail.com

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English :

L’événement Les Jeudis en Fête Soirée Guinguette Molsheim a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig