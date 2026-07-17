Les Jeudis en Fête Bulles et blanche Molsheim
jeudi 20 août 2026 · Molsheim
Informations pratiques
Molsheim
Les Jeudis en Fête Bulles et blanche
10 rue du Maréchal Foch Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Les vignerons Molsheimiens Henri Kaes et Philippe Heitz proposent une soirée au dress code Tous en blanc, avec ambiance musicale et au menu tartes flambées !
Les Jeudis en Fête sont des soirées à thème organisées par l’Association des Commerçants de Molsheim en collaboration avec divers partenaires. Chaque jeudi soir, le centre-ville de Molsheim se transforme en un lieu festif avec des animations musicales et des stands de restauration. Chaque soirée est unique avec son propre thème, créant une ambiance chaleureuse et conviviale.
Les vignerons Molsheimiens Henri Kaes et Philippe Heitz proposent une soirée au dress code Tous en blanc, avec ambiance musicale et au menu tartes flambées ! .
10 rue du Maréchal Foch Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 34 00 41 contact.asaco@gmail.com
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English :
Molsheim winemakers Henri Kaes and Philippe Heitz are offering an evening of white dress code, music and tartes flambées!
L’événement Les Jeudis en Fête Bulles et blanche Molsheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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