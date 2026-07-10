Informations pratiques

Molsheim

Salon de la Bande Dessinée et de l’illustration

6 rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Au programme

Dédicaces des auteurs de 10h à 12h et de 15h à 18h, le samedi et le dimanche.

Le 1er étage (dédicaces + achat de BD neuves) sera accessible dès 14h30.

Rencontres avec les auteurs Erik Arnoux, Serge Carrère, Crisse, Dan, Claude Guth, Frédéric Pillot, Adi Granov, Hugues Labiano, Jean-Louis Mourier, Alexis Sentenac et Olivier Vatine.

Un coin lecture sera proposé aux enfants.

Durant le salon, il sera possible d’acheter des BD neuves et d’occasion.

Une buvette et restauration avec tartes flambées pour les gourmands. .

6 rue de la Monnaie Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est contact@labanda.fr

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English :

L’événement Salon de la Bande Dessinée et de l’illustration Molsheim a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig