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Festival Buzon Fest Le Bourg Tazilly

Festival Buzon Fest Le Bourg Tazilly samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Centre du village

Ville : 58170 Tazilly

Département : Nièvre

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Tazilly

Festival Buzon Fest

Le Bourg Centre du village Tazilly Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05 23:30:00

Date(s) :
2026-09-05

A partir de 20h30.
Concerts métal.
Buvette et restauration sur place.
Entrée 5€.

Balade en mobylettes à 16h, inscription au 06 14 41 96 20.

Avec le soutien de la Communauté de communes Bazois Loire Morvan   .

Le Bourg Centre du village Tazilly 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 41 96 20 

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English : Festival Buzon Fest

L’événement Festival Buzon Fest Tazilly a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan