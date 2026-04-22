Festival Buzon Fest Le Bourg Tazilly
Festival Buzon Fest Le Bourg Tazilly samedi 5 septembre 2026.
Tazilly
Festival Buzon Fest
Le Bourg Centre du village Tazilly Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05 23:30:00
Date(s) :
2026-09-05
A partir de 20h30.
Concerts métal.
Buvette et restauration sur place.
Entrée 5€.
Balade en mobylettes à 16h, inscription au 06 14 41 96 20.
Avec le soutien de la Communauté de communes Bazois Loire Morvan .
Le Bourg Centre du village Tazilly 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 41 96 20
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English : Festival Buzon Fest
L’événement Festival Buzon Fest Tazilly a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan