Festival Buzon Fest Le Bourg Tazilly

Tazilly

Festival Buzon Fest

Le Bourg Centre du village Tazilly Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05 23:30:00

Date(s) :

2026-09-05

A partir de 20h30.

Concerts métal.

Buvette et restauration sur place.

Entrée 5€.

Balade en mobylettes à 16h, inscription au 06 14 41 96 20.

Avec le soutien de la Communauté de communes Bazois Loire Morvan .

Le Bourg Centre du village Tazilly 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 41 96 20

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English : Festival Buzon Fest

L’événement Festival Buzon Fest Tazilly a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan