Festival Ça bourgeonne Kiosque dans le parc du château Ducey-Les Chéris
Festival Ça bourgeonne Kiosque dans le parc du château Ducey-Les Chéris samedi 6 juin 2026.
Ducey-Les Chéris
Festival Ça bourgeonne
Kiosque dans le parc du château 4 rue du Général Leclerc Ducey-Les Chéris Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:00:00
fin : 2026-06-06 21:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Risaée organise le festival ça bourgeonne pour la 4e année,au kiosque de Ducey dans le parc du château. Entrée gratuite !
Le festival prévoit des concerts d’artistes locaux, une restauration sur place à prix libre, des ateliers créatifs, une tombola, une gratiféria et un petit marché associatif et local.
Vous pouvez trouver plus d’information sur l’évènement sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram sur ça bourgeonne .
Ambiance familiale pour un festival local et à taille humaine. .
Kiosque dans le parc du château 4 rue du Général Leclerc Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 6 70 40 87 69 risaee.asso@gmail.com
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English : Festival Ça bourgeonne
L’événement Festival Ça bourgeonne Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2026-06-01 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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