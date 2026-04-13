Festival « Ça va conter ! », Salle Polyvalente d’Allonville, Allonville

Festival « Ça va conter ! » 22 – 24 mai Salle Polyvalente d’Allonville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T13:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

Salle Polyvalente d’Allonville rue des auges allonville Allonville 80260 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.bulles-de-theatre.com/pages/ca-va-conter-2026.html »}]

Festival de conte à Allonville (80), du 22 au 24 mai 2026