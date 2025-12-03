FESTIVAL CABARET VERT – 2 JOURS – SAMEDI DIMANCHE – SQUARE BAYARD Charleville-Mezieres
FESTIVAL CABARET VERT – 2 JOURS – SAMEDI DIMANCHE – SQUARE BAYARD Charleville-Mezieres mercredi 19 août 2026.
FESTIVAL CABARET VERT – 2 JOURS – SAMEDI DIMANCHE Début : 2026-08-20 à 00:00. Tarif : – euros.
ASSOCIATION FLAP PRÉSENTE : FESTIVAL CABARET VERT – 2 JOURSBillet valable du jeudi 20 au vendredi 21 août 2026 OU billet valable du vendredi 21 au samedi 22 août 2026 OU billet valable du samedi 22 au dimanche 23 août 2026.Jeudi 20 août: DEFTONES, BODY COUNT FT. ICE-T Vendredi 21 août: NICK CAVE & THE BAD SEEDSSamedi 22 août: THEODORADimanche 23 août: GIMS, JOSMAN
SQUARE BAYARD RUE DE L’INDUSTRIE 08000 Charleville-Mezieres 08