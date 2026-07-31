Festival CAP Danse 2026 9 communes de Concarneau Cornouaille Agglomération Concarneau

Informations pratiques

Le festival CAP Danse revient du 18 au 27 septembre 2026 !

5e édition du festival et… toute une agglomération qui vibre au rythme de la danse. Cette année encore, CAP Danse vous propose de rencontrer la danse sous toutes ses formes. Une cinquantaine de rendez-vous vous attend autour de spectacles, de performances au musée, d’expositions, de rencontres avec des artistes, de bals ou d’ateliers de pratique.

Une édition qui fait la part belle aux bals et à leurs histoires, mais aussi aux danses traditionnelles du Pays basque et du Maghreb.Une édition qui nous permet de (re)voir de grandes figures de l’histoire de la danse – Loïe Fuller, Christian Rizzo, Angelin Preljocaj – mais aussi de découvrir de jeunes talents qui feront la danse de demain.

Une édition qui célèbre la beauté, la singularité et l’histoire des lieux du territoire, en faisant résonner la danse avec les paysages. Une nouvelle édition qui relie les villes, leurs habitant·es et les artistes autour des danses, dans toute leur diversité.