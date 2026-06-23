Un grain de curiosité Concarneau
Un grain de curiosité Concarneau vendredi 31 juillet 2026.
Concarneau
Un grain de curiosité
La Chap’L Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Une comédie d 1h tout public.
Réservation au 06 09 40 65 81 .
La Chap’L Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 09 40 65 81
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English :
L’événement Un grain de curiosité Concarneau a été mis à jour le 2026-06-23 par OTC CCA
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