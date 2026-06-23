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Un grain de curiosité Concarneau

Un grain de curiosité Concarneau vendredi 31 juillet 2026.

Adresse
La Chap'L
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Concarneau

Un grain de curiosité

La Chap’L Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Une comédie d 1h tout public.
Réservation au 06 09 40 65 81   .

La Chap’L Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 09 40 65 81 

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English :

L’événement Un grain de curiosité Concarneau a été mis à jour le 2026-06-23 par OTC CCA

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