Festival Capoeira Sans Frontières Saint-Maixent-l’École

Le weekend 13 et 14 juin 2026.
Festival Capoeira Sans Frontières à Saint Maixent l’Ecole
• Stage de Maculelê
• Stage Danse Culturelle Afro-Brésilien
• Stage Capoeira Angola
• Stage Capoeira Contemporain
• Baptême
• Soirée Brésilienne
• Inviter SURPRISE cette année.
Bientôt plus d’informations .
Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 60 73 26
