Festival Capoeira Sans Frontières

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Le weekend 13 et 14 juin 2026.

Festival Capoeira Sans Frontières à Saint Maixent l’Ecole

• Stage de Maculelê

• Stage Danse Culturelle Afro-Brésilien

• Stage Capoeira Angola

• Stage Capoeira Contemporain

• Baptême

• Soirée Brésilienne

• Inviter SURPRISE cette année.

Bientôt plus d’informations .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 60 73 26

English : Festival Capoeira Sans Frontières

