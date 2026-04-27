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FESTIVAL CARNET DE VOYAGE Saint-Étienne-les-Orgues

FESTIVAL CARNET DE VOYAGE Saint-Étienne-les-Orgues samedi 9 mai 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 04230 Saint-Étienne-les-Orgues

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Étienne-les-Orgues

FESTIVAL CARNET DE VOYAGE

Médiathèque Saint-Étienne-les-Orgues Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09

5ème édition du festival carnet de voyage
23 carnettistes exposeront leur travail aquarelles graphisme gouache …
Ateliers de 2 heures durant le week end animés par les carnettistes
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Médiathèque Saint-Étienne-les-Orgues 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur   bleuenlure@outlook.fr

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English :

5th edition of the carnet de voyage festival
23 carnettists exhibit their work in watercolors, graphics, gouache…
2-hour workshops over the weekend led by carnettists

L’événement FESTIVAL CARNET DE VOYAGE Saint-Étienne-les-Orgues a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence