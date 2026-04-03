Festival Caselles Spectacles à la scène d’Anglars Anglars-Juillac
Festival Caselles Spectacles à la scène d’Anglars Anglars-Juillac samedi 23 mai 2026.
Anglars-Juillac
Festival Caselles Spectacles à la scène d’Anglars
Domaine d’Anglars Anglars-Juillac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la 3ème édition du Festival Caselles, festival de la BD et de l'illustration, organisé par l'Association Corneilles
Dans le cadre de la 3ème édition du Festival Caselles, festival de la BD et de l'illustration, organisé par l'Association Corneilles
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Domaine d’Anglars Anglars-Juillac 46140 Lot Occitanie
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English :
As part of the 3rd Caselles Festival, a festival of comics and illustration, organized by the Corneilles Association
L’événement Festival Caselles Spectacles à la scène d’Anglars Anglars-Juillac a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot