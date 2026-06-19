Festival CELLO FAN Concerts à CALLIAN 25°édition Place Honoré Bourguignon Callian

Informations pratiques

Callian

Festival CELLO FAN Concerts à CALLIAN 25°édition

Place Honoré Bourguignon Eglise Notre Dame de l’Assomption Callian Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Un air de violoncelle souffle sur Callian. Du 3 au 5 juillet, le village accueille Cello Fan, un festival de concerts célébrant la richesse de l’instrument. Contemporaines baroques ou classiques, pendant trois jours, toutes les musiques le feront vibrer !

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Place Honoré Bourguignon Eglise Notre Dame de l’Assomption Callian 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 47 64 71 festivalcellofan@orange.fr

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English :

A cello tune blows on Callian! From July 3rd to 5th, the village will host as every summer Cello Fan, a festival of concerts celebrating the richness of the instrument. Contemporary, baroque or classical, for three days, all types of music will make it vibrate!

L’événement Festival CELLO FAN Concerts à CALLIAN 25°édition Callian a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence