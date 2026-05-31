Festival Celtie d’Oc, Derrière la halle, Cazavet (09), Cazavet
Festival Celtie d’Oc, Derrière la halle, Cazavet (09), Cazavet vendredi 10 juillet 2026.
Festival Celtie d’Oc Vendredi 10 juillet, 19h00 Derrière la halle, Cazavet (09) Ariège
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T00:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T00:00:00+02:00
Vendredi 10 juillet 2026
19 h : Tarabastar – fanfare audoise occitane
21 h : Booze Brothers – rock celtique
23 h : Lou Seriol – Italie, pop rock occitan
Samedi 11 juillet 2026
15 h : Spectacle équestre sur le thème du roi Arthur
17 h 30 : Duo Bourry-Rouch à l’église – musiques traditionnelles des P…
source: Festival Celtie d’Oc – AgendaTrad
Derrière la halle, Cazavet (09) Salle des fêtes, 09160 Cazavet, France Cazavet 09160 Ariège Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-07/festival-celtie-oc.g9nsxv86 »}]
organisé par Association Celtie d’Oc et Celtie d’Oc festival concert