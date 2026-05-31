Festival Celtie d’Oc, Derrière la halle, Cazavet (09), Cazavet

Festival Celtie d’Oc Vendredi 10 juillet, 19h00 Derrière la halle, Cazavet (09) Ariège

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T00:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T00:00:00+02:00

Vendredi 10 juillet 2026

19 h : Tarabastar – fanfare audoise occitane

21 h : Booze Brothers – rock celtique

23 h : Lou Seriol – Italie, pop rock occitan

Samedi 11 juillet 2026

15 h : Spectacle équestre sur le thème du roi Arthur

17 h 30 : Duo Bourry-Rouch à l’église – musiques traditionnelles des P…

source: Festival Celtie d’Oc – AgendaTrad

Derrière la halle, Cazavet (09) Salle des fêtes, 09160 Cazavet, France Cazavet 09160 Ariège Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-07/festival-celtie-oc.g9nsxv86 »}]

organisé par Association Celtie d’Oc et Celtie d’Oc festival concert