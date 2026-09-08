Festival Celtiques – Entre Ecosse et Galice, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Festival Celtiques – Entre Ecosse et Galice 7 novembre – 11 décembre Autre lieu

Divers prix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-11T21:00:00+01:00 – 2026-12-11T22:30:00+01:00

Avec le festival Celtiques – Entre Écosse et Galice, voguez le long des côtes atlantiques, des îles du nord aux rivages du sud de l’Europe, avec quelques détours scandinaves… Par la musique, les chants et les danses, un monde foisonnant se dessine entre terre et mer, où s’entrecroisent mythes et légendes, langues et traditions anciennes, invitant à partager un imaginaire commun.

Nées, à partir des années 1960, dans l’effervescence des scènes et des festivals, les pratiques celtiques contemporaines ne cessent de s’inventer et de se réinventer. Fortes de leurs héritages et ouvertes aux créations actuelles, elles se transmettent, se déplacent et se transforment.

Les artistes invité·es donnent corps à cette diversité, chacun·e à sa manière. Des cornemuses du nord de l’Espagne à la danse irlandaise percussive sean-nós, des festoù-noz bretons aux sessions de fiddle des Shetland, le festival Celtiques ouvre des espaces et des temps de rencontre contrastés : dans l’intimité d’un pub, la magie d’un conte ou la contemplation des mystères de la nature.

Programme

Vendredi 7 novembre – Temple Saint-Gervais (Rue des Terreaux-du-Temple 12, 1201 Genève)

20h00 : The Curious Bards

Indiscretion – Airs vagabonds d’Irlande et d’Écosse

Jeudi 13 novembre – MEG (65, boulevard Carl-Vogt, 1205 Genève)

18h00 : Projection du film Écosse, terres de légendes en présence de Joanne McIver

Vendredi 14 novembre – MEG (65, boulevard Carl-Vogt, 1205 Genève)

15h00 : Donald MacInley et la sorcière de Caisteal Abhail

Conte musical pour les familles

Samedi 21 novembre – Les Salons (Rue Jean-François Bartholoni 6, 1204 Genève)

20h00 : Norðan

Concert en images – Sons et paysages de l’Atlantique Nord

Dimanche 22 novembre – Les Salons (Rue Jean-François Bartholoni 6, 1204 Genève)

17h00 : The High Seas

Danse irlandaise sean-nós

Jeudi 26 novembre – Les Salons (Rue Jean-François Bartholoni 6, 1204 Genève)

18h00 : Conférence : Montol, fête du solstice d’hiver en Cornouailles

20h00 : YULE – Un spectacle interceltique

Jeudi 27 novembre

– MEG (65, boulevard Carl-Vogt, 1205 Genève)

12h30 : Rencontre instrumentale autour des musiques bretonnes

– Cinélux (Boulevard de Saint-Georges 8, 1205 Genève)

18h00 : Projection du film Dambé : The Mali Project

– ADEM Montbrillant (Rue de Montbrillant 10, 1201 Genève)

18h00 : Stage de fiddle écossais

– AMR (Rue des Alpes 10,1201 Genève)

21h00 : Vendredi de l’Ethno Trio Eris – Musique bretonne d’aujourd’hui

Vendredi 28 novembre

– Salle Salseros de hoy (5 chemin de l’émeraude, 1214 Vernier)

14h00 : Stage de danse shetlandaise

– Mr. Pickwick Pub (Rue de Lausanne 80, 1202 Genève)

20h00 – Haltadans – Session écossaise au Pickwick Pub

Jeudi 4 décembre – Temple Saint-Gervais (Rue des Terreaux-du-Temple 12, 1201 Genève)

20h00 : Ameigas – Traditions galiciennes

Jeudi 11 décembre – AMR (Rue des Alpes 10,1201 Genève)

21h00 : Vendredi de l’Ethno Ryan Young – L’art du violon écossais

Achetez vos billets :

Billetterie en ligne

> Service culturel Migros Genève Rive (Rue de Rive 20) ou MParc La Praille (Av. Vibert 32, Carouge)

> Stand info Balexert

> Sur place, 1 heure avant le début des spectacles.

HELPLINE : billets@adem.ch

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Par la musique, les chants et les danses, un monde foisonnant se dessine entre terre et mer, où s’entrecroisent mythes et légendes, langues et traditions anciennes.

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