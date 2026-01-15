Festival Changez d’air’ S… à Peyre Festival lyrique de rue LE FESTIVAL SE DEROULE DANS LE VILLAGE DE PEYRE Comprégnac

Festival Changez d’air’ S… à Peyre Festival lyrique de rue

LE FESTIVAL SE DEROULE DANS LE VILLAGE DE PEYRE Association Eclats Lyriques Comprégnac Aveyron

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-25

2026-07-20

Expo, spectacles, et une soirée repas concert

Changez d’Airs 6ème édition

Du 20 au 25 juillet 2026 à Peyre

Une édition énergique, musicale et riche de nouveauté, pour tout public, le théâtre de rue sous toutes ces formes avec comme point commun La voix.

Retenez vos dates et pensez à réserver, en particulier les repas.

Changez d’airs à Peyre , quoi de plus vivifiant ! .

Association Eclats Lyriques Comprégnac 12100 Aveyron Occitanie +33 6 30 75 08 07

English :

Expo, shows, and an evening meal concert

