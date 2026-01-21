Fwad Darwich & The New Dialects Concert Millau en Jazz Comprégnac

Fwad Darwich & The New Dialects Concert Millau en Jazz

Salle des fêtes Comprégnac Aveyron

Tarif : 6 – 6 – 13 EUR

Début : Vendredi 2026-05-22

Vendredi 22 mai | 20H30 | Salle des fêtes, Comprégnac

Bassiste et compositeur autodidacte originaire de Casablanca, Fwad Darwich, aujourd’hui installé près d’Alès, a forgé sa signature musicale en alliant le jazz contemporain et les rythmes populaires de son pays natal. Ses compositions originales, pleinement intuitives, sont le fruit d’une passionnante immersion dans les univers sonores de son pays natal rythmes impairs typiques de la tribu Houara, mélanges des gammes et des modes dans une même phrase…

Fwad Darwich offre une musique limpide et envoûtante totalement accessible à l’écoute. Un jazz métissé d’influences nord-africaines, magnifié par une formation qui revisite le quartet piano, saxophone, basse et batterie pour nous ouvrir de nouveaux horizons sonores et rythmiques.

Concert présenté dans le cadre des Escapades du Théâtre de la Maison du Peuple en partenariat avec la commune de Comprégnac.

Fwad Darwich Basse électrique, composition

Daniel Moreau Piano

Srebrin Avuski Saxophones

Dawoud Bounabi Batterie .

