Festival Cigales & Guidons en Luberon Moulin Saint-Augustin Oppède
samedi 19 septembre 2026 · Moulin Saint-Augustin · Oppède
Informations pratiques
Oppède
Festival Cigales & Guidons en Luberon
Moulin Saint-Augustin 2800 Route D’Apt Rd900 Oppède Vaucluse
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Option location vélo à la journée à récupérer directement sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte des paysages viticoles à vélo sur une boucle d’une trentaine de kilomètres au départ du Moulin Saint Augustin à Oppède. L’itinéraire sera jalonnée de plusieurs arrêts dégustation vin, produits du terroir, etc.
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Moulin Saint-Augustin 2800 Route D’Apt Rd900 Oppède 84580 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 51 83 55 infos@velovincopains.fr
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English :
Set out to explore the vineyard landscapes by bike on a roughly 30-kilometer loop starting at the Moulin Saint Augustin in Oppède. The route will feature several stops for tastings: wine, local products, and more.
L’événement Festival Cigales & Guidons en Luberon Oppède a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Luberon Monts de Vaucluse