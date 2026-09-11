Festival Cigales & Guidons en Luberon Moulin Saint-Augustin Oppède

Informations pratiques

Oppède

Festival Cigales & Guidons en Luberon

Moulin Saint-Augustin 2800 Route D’Apt Rd900 Oppède Vaucluse

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Option location vélo à la journée à récupérer directement sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte des paysages viticoles à vélo sur une boucle d’une trentaine de kilomètres au départ du Moulin Saint Augustin à Oppède. L’itinéraire sera jalonnée de plusieurs arrêts dégustation vin, produits du terroir, etc.

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Moulin Saint-Augustin 2800 Route D’Apt Rd900 Oppède 84580 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 51 83 55 infos@velovincopains.fr

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English :

Set out to explore the vineyard landscapes by bike on a roughly 30-kilometer loop starting at the Moulin Saint Augustin in Oppède. The route will feature several stops for tastings: wine, local products, and more.

L’événement Festival Cigales & Guidons en Luberon Oppède a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Luberon Monts de Vaucluse