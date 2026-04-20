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Festival Ciné Chapelle, quand le cinéma s’invite dans les jardins partagés du 18e arrondissement.

Festival Ciné Chapelle, quand le cinéma s’invite dans les jardins partagés du 18e arrondissement.

Festival Ciné Chapelle, quand le cinéma s’invite dans les jardins partagés du 18e arrondissement. mercredi 20 mai 2026.

Département : Paris

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : <p>Le festival Ciné-Chapelle est organisé par le « collectif des Jardins de la Chapelle » <br>Le Shakirail (Collectif Curry Vavart, lieu culturel et solidaire), 72 rue Riquet, <br>L’association Le Bois Dormoy (jardin partagé), 2bis, cité de la Chapelle.<br>- L’association « Jardin des Traverses » (tiers-lieu en plein air sur la petite ceinture, entre la porte de Clignancourt et la porte de La Chapelle)<br>- Le jardin de la bibliothèque Maurice Genevoix, 19 rue Tristan Tzara</p>

PROGRAMME

Gratuit et en libre accès, dans les jardins mentionnés ci-dessous :

Mercredi 20 mai

Bibliothèque Maurice Genevoix
15h
Jeune public à partir de 3 ans

Six courts métrages pour rêver dans des jardins magiques !

page de la bibliothèque

Jeudi 21 mai

Jardin des Traverses
20h

Projection de :
Planter des hommes d’Olivia Nouvelle

Discussions

Page du jardin des traverses

Vendredi 22 mai

Le Bois Dormoy

18h : Accueil du public (buvette sur place toute la soirée)

19h : Projection du documentaire Ici rond-point de l’Asie, écrit et réalisé par Hélène Robert, Jérémy Perrin • France • 2025 • 70 minutes • Couleur • Baldanders Films

20h10 : Discussion autour du film avec les réalisateurs Hélène Robert et Jérémy Perrin

21h15 : Projection du documentaire Chantemerle, écrit et réalisé par Laurent Védrine • France • 2025 • 70 minutes • Couleur

22h25 : Discussion autour du film

Samedi 23 mai matin

Le Bois Dormoy
Séance pour jeune public 4-11 ans

10h30 : Accueil du public

11h : Projection de Patate, programme de 5 courts métrages d’animation de 59 minutes, à voir dès 4 ans

12h : Apéro-sirop et discussion autour du film

Possibilité de pique-niquer dans le jardin, apportez votre pique-nique !

Instagram du Bois Dormoy

Samedi 23 mai après-midi

Le Shakirail

16h–18h : Table ronde avec la chercheuse et géographe Nathalie Blanc et le réalisateur Geoffrey Couanon, sur le thème de la Nature en ville

18h15 : Performance Celle que l’on nomme la fille à la renarde (Caroline Derniaux)

18h30 : Spectacle Le Cabaret des Oiseaux (Yannick Flako)

19h45 : Buvette et banquet convivial à prix doux

21h30 : Projection du documentaire Douce France, réalisé par Geoffrey Couanon, France, 2019, 95 minutes, couleurs, De Deux Choses Lune & Elzévir Films

23h05 : Discussion autour du film avec le réalisateur Geoffrey Couanon

Site du Shakirail

Festival Ciné-Chapelle : le cinéma s’invite dans les jardins partagés du 18e arrondissement. Documentaires, projections en plein air et rencontres proposent de réfléchir à la place du vivant en ville, entre nature, écologie urbaine et initiatives de quartier. Un rendez-vous convivial et engagé, au cœur de La Chapelle.
Du mercredi 20 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :
gratuit

Le festival Ciné-Chapelle est organisé par le « collectif des Jardins de la Chapelle »
Le Shakirail (Collectif Curry Vavart, lieu culturel et solidaire), 72 rue Riquet,
L’association Le Bois Dormoy (jardin partagé), 2bis, cité de la Chapelle.
– L’association « Jardin des Traverses » (tiers-lieu en plein air sur la petite ceinture, entre la porte de Clignancourt et la porte de La Chapelle)
– Le jardin de la bibliothèque Maurice Genevoix, 19 rue Tristan Tzara

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00
Date(s) :

 


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