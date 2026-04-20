Festival Ciné Chapelle, quand le cinéma s’invite dans les jardins partagés du 18e arrondissement.

PROGRAMME

Gratuit et en libre accès, dans les jardins mentionnés ci-dessous :

Mercredi 20 mai

Bibliothèque Maurice Genevoix

15h

Jeune public à partir de 3 ans

Six courts métrages pour rêver dans des jardins magiques !

page de la bibliothèque

Jeudi 21 mai

Jardin des Traverses

20h

Projection de :

Planter des hommes d’Olivia Nouvelle

Discussions

Page du jardin des traverses

Vendredi 22 mai

Le Bois Dormoy

18h : Accueil du public (buvette sur place toute la soirée)

19h : Projection du documentaire Ici rond-point de l’Asie, écrit et réalisé par Hélène Robert, Jérémy Perrin • France • 2025 • 70 minutes • Couleur • Baldanders Films

20h10 : Discussion autour du film avec les réalisateurs Hélène Robert et Jérémy Perrin

21h15 : Projection du documentaire Chantemerle, écrit et réalisé par Laurent Védrine • France • 2025 • 70 minutes • Couleur

22h25 : Discussion autour du film

Samedi 23 mai matin

Le Bois Dormoy

Séance pour jeune public 4-11 ans

10h30 : Accueil du public

11h : Projection de Patate, programme de 5 courts métrages d’animation de 59 minutes, à voir dès 4 ans

12h : Apéro-sirop et discussion autour du film

Possibilité de pique-niquer dans le jardin, apportez votre pique-nique !

Instagram du Bois Dormoy

Samedi 23 mai après-midi

Le Shakirail

16h–18h : Table ronde avec la chercheuse et géographe Nathalie Blanc et le réalisateur Geoffrey Couanon, sur le thème de la Nature en ville

18h15 : Performance Celle que l’on nomme la fille à la renarde (Caroline Derniaux)

18h30 : Spectacle Le Cabaret des Oiseaux (Yannick Flako)

19h45 : Buvette et banquet convivial à prix doux

21h30 : Projection du documentaire Douce France, réalisé par Geoffrey Couanon, France, 2019, 95 minutes, couleurs, De Deux Choses Lune & Elzévir Films

23h05 : Discussion autour du film avec le réalisateur Geoffrey Couanon

Site du Shakirail

Festival Ciné-Chapelle : le cinéma s’invite dans les jardins partagés du 18e arrondissement. Documentaires, projections en plein air et rencontres proposent de réfléchir à la place du vivant en ville, entre nature, écologie urbaine et initiatives de quartier. Un rendez-vous convivial et engagé, au cœur de La Chapelle.

Du mercredi 20 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :

gratuit

Le festival Ciné-Chapelle est organisé par le « collectif des Jardins de la Chapelle »

Le Shakirail (Collectif Curry Vavart, lieu culturel et solidaire), 72 rue Riquet,

L’association Le Bois Dormoy (jardin partagé), 2bis, cité de la Chapelle.

– L’association « Jardin des Traverses » (tiers-lieu en plein air sur la petite ceinture, entre la porte de Clignancourt et la porte de La Chapelle)

– Le jardin de la bibliothèque Maurice Genevoix, 19 rue Tristan Tzara

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00

Date(s) :



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