Festival Ciné Chapelle, quand le cinéma s’invite dans les jardins partagés du 18e arrondissement.
Festival Ciné Chapelle, quand le cinéma s’invite dans les jardins partagés du 18e arrondissement. mercredi 20 mai 2026.
PROGRAMME
Gratuit et en libre accès, dans les jardins mentionnés ci-dessous :
Mercredi 20 mai
Bibliothèque Maurice Genevoix
15h
Jeune public à partir de 3 ans
Six courts métrages pour rêver dans des jardins magiques !
Jeudi 21 mai
Jardin des Traverses
20h
Projection de :
Planter des hommes d’Olivia Nouvelle
Discussions
Vendredi 22 mai
Le Bois Dormoy
18h : Accueil du public (buvette sur place toute la soirée)
19h : Projection du documentaire Ici rond-point de l’Asie, écrit et réalisé par Hélène Robert, Jérémy Perrin • France • 2025 • 70 minutes • Couleur • Baldanders Films
20h10 : Discussion autour du film avec les réalisateurs Hélène Robert et Jérémy Perrin
21h15 : Projection du documentaire Chantemerle, écrit et réalisé par Laurent Védrine • France • 2025 • 70 minutes • Couleur
22h25 : Discussion autour du film
Samedi 23 mai matin
Le Bois Dormoy
Séance pour jeune public 4-11 ans
10h30 : Accueil du public
11h : Projection de Patate, programme de 5 courts métrages d’animation de 59 minutes, à voir dès 4 ans
12h : Apéro-sirop et discussion autour du film
Possibilité de pique-niquer dans le jardin, apportez votre pique-nique !
Samedi 23 mai après-midi
Le Shakirail
16h–18h : Table ronde avec la chercheuse et géographe Nathalie Blanc et le réalisateur Geoffrey Couanon, sur le thème de la Nature en ville
18h15 : Performance Celle que l’on nomme la fille à la renarde (Caroline Derniaux)
18h30 : Spectacle Le Cabaret des Oiseaux (Yannick Flako)
19h45 : Buvette et banquet convivial à prix doux
21h30 : Projection du documentaire Douce France, réalisé par Geoffrey Couanon, France, 2019, 95 minutes, couleurs, De Deux Choses Lune & Elzévir Films
23h05 : Discussion autour du film avec le réalisateur Geoffrey Couanon
Festival Ciné-Chapelle : le cinéma s’invite dans les jardins partagés du 18e arrondissement. Documentaires, projections en plein air et rencontres proposent de réfléchir à la place du vivant en ville, entre nature, écologie urbaine et initiatives de quartier. Un rendez-vous convivial et engagé, au cœur de La Chapelle.
Du mercredi 20 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :
gratuit
Le festival Ciné-Chapelle est organisé par le « collectif des Jardins de la Chapelle »
Le Shakirail (Collectif Curry Vavart, lieu culturel et solidaire), 72 rue Riquet,
L’association Le Bois Dormoy (jardin partagé), 2bis, cité de la Chapelle.
– L’association « Jardin des Traverses » (tiers-lieu en plein air sur la petite ceinture, entre la porte de Clignancourt et la porte de La Chapelle)
– Le jardin de la bibliothèque Maurice Genevoix, 19 rue Tristan Tzara
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00
Date(s) :