Festival Ciné Games au cinéma Le Soubise Meymac
Festival Ciné Games au cinéma Le Soubise Meymac mercredi 18 mars 2026.
Festival Ciné Games au cinéma Le Soubise
13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Le festival CinéGames revient en 2026 dans les cinémas d’Ussel, d’Egletons, de Meymac et de Neuvic.
Vous pouvez jouer gratuitement aux jeux vidéos au sein du cinéma
– A partir de 14h jouez sur des consoles en accès libre dans le hall du cinéma.
– A partir de 17h, frissonez avec un jeu d’horreur sur l’écran du cinéma.
– A partir de 20h, projection du film d’horreur Retour à Silent Hill ! .
13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 30 42 27 mediateurcinemahcv@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Ciné Games au cinéma Le Soubise
L’événement Festival Ciné Games au cinéma Le Soubise Meymac a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze