Festival Ciné-Jardins : visites de jardins et cinéma d’écologie en plein air ! jeudi 20 août 2026.
Chaque soirée se déroule en 3 temps
- À 18 h : Visite guidée du jardin
- À 19 h 30 : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)
- À 20 h 30 : Projection d’un long métrage
La fabrique documentaire présente la 12e édition du festival Ciné-Jardins ! Ciné-Jardins vous propose dix séances de cinéma en plein air dans les jardins publics et partagés du Nord-Est parisien.
Du jeudi 20 août 2026 au samedi 05 septembre 2026 :
gratuit Tout public.
contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/